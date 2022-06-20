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«Він бізнесмен». Джойс вважає, що для перемоги над Усиком Джошуа потрібно диво

20 серпня відбудеться другий чемпіонський бій
Бокс Професійний бокс
17:58
«Він бізнесмен». Джойс вважає, що для перемоги над Усиком Джошуа потрібно диво
Джо Джойс / Фото: Instagram

Топовий надважковаговик Джо Джойс (13-0, 12 KO) вважає, що Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) не переможе Олександра Усика (19-0, 13 KO), бо уже не так зацікавлений у професійному спорті:

Якщо якимось дивом Джошуа переможе Усіка, то йому доведеться зустрітись зі мною або звільнити пояс WBO. Його щелепа вже не та, і я не думаю, що він віддає цій грі все своє серце. Джошуа завжди говорить про те, що залишається голодним, але світ може побачити, що він втратив голод до боксу. Він бізнесмен, найбільше зацікавлений у навчанні студентів

Промоутер Джошуа вважає, що українець не впорається з потужністю британця.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Джо Джойс Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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