«Він блискучий і поза рингом»: Сільвестр Сталлоне емоційно висловився про Олександра Усика
Актор оцінив особистість українця
1 день тому
Легендарний голлівудський актор та режисер Сільвестр Сталлоне висловив захоплення чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Цей чоловік блискучий не лише на рингу. Він блискучий і поза ним. Це людина, яка стикається зі страхом так, як мало хто з нас коли-небудь зіштовхнеться, і все ж він дивиться на світ оптимістично. І ми повинні.
