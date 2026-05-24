Екс-чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) поділився думками щодо сьогоднішнього поєдинку між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Усик справжній трудяга, але давай будемо чесними: усе вирішується тут [в рингу]. Табір був гарним, він пройшов його, але саме тут усе має значення.

Мій прогноз… Не знаю, але я хочу, щоб Усик переміг, бо це мій чувак. І бажаю удачі Ріко також. Я його теж поважаю.