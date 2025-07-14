Денис Сєдашов

Український боксер Іван Редкач поділився думками щодо майбутнього бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком (23-0, 14 KO) та британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова наводить Allboxing.

На думку Редкача, його співвітчизник вже втратив той запал, який раніше робив його по-справжньому небезпечним суперником:

Я не бачу в очах Усика голоду. Він уже ситий боєць. Як на мене, він перестав бути загрозою. У мене є передчуття, що Дюбуа може влаштувати сенсацію. Після двох гучних перемог він на підйомі — все можливо. Іван Редкач

Нагадаємо, що Усик і Дюбуа вже зустрічалися в рингу — у серпні 2023 року в Польщі. Тоді українець переміг технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Поєдинок відбудеться 19 липня у Лондоні.

Скиглення й погрози Дюбуа та зверхність Усика: що говорили боксери перед реваншем у Лондоні?