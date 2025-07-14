Михайло Цирук

Уже 19 липня один із найуспішніших українських боксерів в історії, непереможний чемпіон світу за версіями WBС, WBO та IBО у надважкій вазі Олександр Усик проведе другий у своєму житті поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа.

Чим ближче бій, тим більше висловів та коментарів боксерів зʼявляється у мережі буквально щодня. Пропонуємо пригадати найцікавіші та найбільш гучні заяви Усика та Дюбуа, що лунали перед майбутнім протистоянням у Лондоні.

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Усик не поважає суперника?

Саме таке припущення за кілька днів до поєдинку висловив колишній тренер Даніеля Дюбуа Шейн Макґіґан.

Мені здається, Усик не дуже поважає Даніеля, він ставиться до нього зневажливо. Усик – гордий чоловік. Багато хто каже, що він симулював, що удар був легітимним, що він мав програти. Тож, певно, він буде налаштований відповісти на це. Але, на мою думку, він не достатньо поважає те, чого досяг Дюбуа останнім часом. Шейн Макґіґан

Справді, скандальний удар нижче пояса в першому поєдинку посприяв тому, що риторика українця щодо британця була дещо різкою, як для Усика. Зокрема, він заявляв, що суперник вдався до брудного прийому через те, що не здатен перемогти за правилами.

Іноді, коли у боксера немає можливості перемогти, використовуючи правила боксу, він намагається винайти хитрі речі, щоб здобути перемогу. Що стосується його апеляції [у WBA], то коли боксер програє, його команда може спробувати знайти спосіб перекрити інформацію про його програш чимось, що може привернути увагу громадськості. І це те, що вони зробили. Неможливо порівнювати Дюбуа та Джошуа, бо це зовсім різні бійці. Різні навички, різні стилі. Цілком різні боксери. Щиро кажучи, я не думаю, що Дюбуа зможе досягти рівня Джошуа. Мені шкода, що я це говорю, але це правда, і я говорю це. Олександр Усик

Постійне згадування командою Дюбуа того самого удару, здається, дратує Усика й безпосередньо перед цим поєдинком, хоча сам Олександр це заперечує.

Це мене не дратує, бо я вважаю, що це дурниці. Це нісенітниця. Для мене це не має значення, бо я знаю – це був брудний удар. Але для мене це вже в минулому. Я живу сьогодні, і для мене важливе те, що є зараз. Олександр Усик

Не зміг українець пройти й повз епізод, коли Дюбуа штовхнув його під час битви поглядів на Вемблі.

Знаєте, через що Дюбуа мене штовхнув на битві поглядів? Думаю, цілком можливо, що він мене боїться. Для мене це просто шоу. До Дюбуа жодних питань, нічого особистого, коли він мене штовхнув я йому усміхнувся у відповідь, мені все одно на цей вчинок. Олександр Усик

Насамкінець український боксер продемонстрував, що не має жодних сумнівів у своїй перемозі, розповівши, кому присвятить третє в карʼєрі абсолютне чемпіонство.

Подарую звання абсолютного чемпіона світу після бою з Дюбуа молодшій доньці Марії. У старшої доньки Єлизавети є золота медаль Олімпіади. У сина Кирила – звання абсолюта в крузервейті, а у сина Михайла – друге звання абсолютного чемпіона, в хевівейті. Олександр Усик

Однак безпосередньо перед поєдинком Усик таки продемонстрував певні жести поваги до суперника, насипавши йому компліментів.

Він здобув відмінні перемоги у своїх останніх трьох поєдинках, він — відмінний боєць. Думаю, Даніель заслуговує на реванш. Олександр Усик

А що говорив Дюбуа?

Нокаутований у першому бою британець у своїх заявах перед другим поєдинком не був надто різким, однак таки дозволив собі порцію відвертого крінжу.

Це будуть справжні феєрверки. Бомби летітимуть всю ніч – і ці бомби кидатиму я. Я пройду через усе, що потрібно. Я не дозволю собі програти. Він топовий боєць, один із найкращих у світі. Але зараз мій час. Я – молодий лев, маю довести, що я справжня нова сила в дивізіоні. Сьогодні в мене підготовка, ще більше підготовки, а потім будуть бій і знищення. Це буде щось грандіозне. Глобальна подія – її дивитимуться всі. І я не можу її дочекатися. Це значить для мене дуже багато. Я в хорошій фізичній формі. Психологічно також готовий. Я зосереджений, тримаю емоції під контролем. І я зроблю свою справу. Мета – абсолютне чемпіонство. Це вершина в боксі. Даніель Дюбуа

Якби самопроголошений молодий лев побував в Україні, то фраза бомби летітимуть всю ніч уже навряд чи здавалася б йому такою доречною. Та й погрожувати Усику знищенням… У бою, де ти - відвертий аутсайдер… Врешті, все покаже поєдинок. Олександр уже збивав з ніг не одного такого балакуна, зокрема й цього. Тож сподіватимемося, що наш чемпіон зможе повторити це й у Лондоні.

Звісно ж, Дюбуа, як і його команда, багато говорив про чистоту удару нижче пояса в першому бою.

Я повинен був виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня. Даніель Дюбуа

Крім того, британець визначив корпус Усика як вразливе місце, куди варто спрямовувати свої удари.

Слабке місце? Можливо, так. Здається, він кілька разів падав від ударів по корпусу. Так що така слабкість точно є. Цього разу я збираюся віддати все, щоб точно звалити його. Даніель Дюбуа

Як і годиться, Даніель висловив впевненість у своїй перемозі в реванші.

Взагалі не нервую. Звичне хвилювання перед боєм, нічого особливого, що могло б мене зупинити. Мій прогноз? Перемога. Просто перемога. Нокаут, по очках – що б не було, головне перемога. Це мій золотий квиток. Це мій прогноз – перемога, і все. Даніель Дюбуа

Ну а у разі власної перемоги на Вемблі Дюбуа готовий до трилогії, хоча питання щодо того, чи бажатиме її Усик, залишається відкритим.

Якщо рахунок буде 1:1, то трилогія з Усиком чи бій з Джозефом Паркером? Що завгодно. Якщо в контракті буде реванш, то це добре. Не знаю, що вирішать, але я зроблю свою справу як боєць, як солдат. Вийду і здобуду перемогу. Даніель Дюбуа

Чи зможе «Динаміт» побороти непереможного «українського Кота»? Експерти GGBET, офіційного спонсора поєдинку Усик-Дюбуа, віддають перевагу Олександру Усику — коефіцієнт на перемогу 1.27 проти 3.57 на Дюбуа. Тримай лінію боксу і вболівай за нашого чемпіона разом із GGBET!

У матеріалі використані фото Getty Images