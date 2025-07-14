Володимир Кириченко

Дон Чарльз, тренер чемпіона IBF у надважкій вазі британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), для talkSPORT Boxing поділився очікуваннями від реваншу свого підопічного з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Чи зможете ви отримати задоволення від наступного тижня?

«Звичайно. Я пройшов довгий шлях як тренер. Я був у великих боях. Був бій Чісори з Віталієм Кличком, і тоді я ще був новачком. І тоді мені всі казали, що Дерек програє за два раунди. А я казав – ні, нічого такого не буде. Ми не перемогли, але Дерек показав себе дуже гідно.

Це було ще у 2010 році. З того часу я набув чимало досвіду у великих поєдинках, і це дуже мені допомагає. Вся наша команда не просто очікує, а відчуває справжнє хвилювання. І це найкраще, що може бути перед таким боєм. Цей поєдинок – грандіозний, і ми всі схвильовані».

Який головний виклик цього тижня для Даніеля?

«Основний виклик – це містер Олександр Усик. Непереможений боєць, справжній геній боксу, дуже розумна людина навіть поза рингом. Його IQ надзвичайно високий.

Я знаю, що багато чого говорив про нього після бою в Польщі – не буду зараз повторювати. Я людина, я маю почуття. І я досі маю дуже чітку думку щодо того, що сталося два роки тому. Але ми зараз тут.

Я цілком поважаю цю людину, і Даніель також його поважає. Але вибачте – тепер наша черга. Якщо проводити аналогії з футболом, то два роки тому ми грали на виїзді. Тепер – матч-відповідь вдома, і ви побачите шоу.

Даніель пообіцяв, що це буде шоу. Він схопить цей момент, він заволодіє цими титулами. Він цього хоче, ми це відчуваємо, і ми його в цьому підтримуємо».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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