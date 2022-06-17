Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:00
Pure Motorsport
12:15
Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

«Він розумний хлопець». Промоутер Ф'юрі підняв на сміх Тайсона за фінансові запити за бій з Усиком

«Циганський король» зажадав 500 мільйонів за повернення на ринг
Бокс Професійний бокс
07:59
«Він розумний хлопець». Промоутер Ф'юрі підняв на сміх Тайсона за фінансові запити за бій з Усиком
Фото: XSPORT

Промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Боб Арум в інтерв'ю Fight Hub TV висловився про фінансові вимоги підопічного за об'єднавчий поєдинок з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

На мою думку, він нічого не говорив про долари. Мені здається, він мав на увазі песо (тоді грізні 500 мільйонів доларів перетворюються на 25 – XPORT)? (сміється Боб і всі журналісти) Яким буде наступний бій вирішуватиме Тайсон. Він розумний хлопець. Ф`юрі має багато можливостей за межами боксу. Коли йдеться про нього, ти робиш крок за кроком.

Якщо чесно, я оптимістично налаштований, хоч ми навіть не обговорювали з ним можливість бою з переможцем реваншу Джошуа – Усик. Сподіваюся, це буде українець. Тайсон поб'ється з Нганну і можливо в один день... Я знаю, що Ф’юрі любить тренуватися і перебувати в рингу, так що я оптимістично налаштований.

«Циганський король» не зацікавлений у реванші українця та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) – б'ються два бомжі.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
08:51
Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
Бокс Професійний бокс
16 червня 20:13
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Бокс Професійний бокс
16 червня 16:04
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»
Паркер: «Якщо Ф’юрі отримає можливість побитися з Усиком, то нокаутує його»
Бокс Професійний бокс
16 червня 11:48
Ф'юрі готовий розділити ринг з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом
Ф'юрі готовий розділити ринг з Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом
Бокс Професійний бокс
15 червня 22:50

Новини: Бокс

Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні
Промоутер Ломаченка поміркував щодо можливого поєдинку українця з абсолютним чемпіоном Хейні
Професійний бокс
10:57
«Олександр пройшов війну». Джойс поділився прогнозом на реванш Усик – Джошуа: вірить в нокаут
«Олександр пройшов війну». Джойс поділився прогнозом на реванш Усик – Джошуа: вірить в нокаут
Професійний бокс
10:33
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Професійний бокс
08:51
«Він розумний хлопець». Промоутер Ф'юрі підняв на сміх Тайсона за фінансові запити за бій з Усиком
«Він розумний хлопець». Промоутер Ф'юрі підняв на сміх Тайсона за фінансові запити за бій з Усиком
Професійний бокс
07:59
Джойс в наступному поєдинку зійдеться з колишнім суперником Ф’юрі
Джойс в наступному поєдинку зійдеться з колишнім суперником Ф’юрі
Професійний бокс
16 червня 21:54
Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
Ф’юрі: «Джошуа більше не незайманий – його побили жирдяй та середньоваговик»
Професійний бокс
16 червня 20:13
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Ф’юрі: «Я вже обійшов Володимира Кличка»
Професійний бокс
16 червня 16:04
Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»
Бредлі: «Ніхто не знає, яким Ломаченко повернеться після війни. Побачивши мертві тіла, борючись за країну»
Професійний бокс
16 червня 14:38
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Професійний бокс
16 червня 13:04
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Всі новини