Джойс в наступному поєдинку зійдеться з колишнім суперником Ф’юрі
«Він розумний хлопець». Промоутер Ф'юрі підняв на сміх Тайсона за фінансові запити за бій з Усиком
«Циганський король» зажадав 500 мільйонів за повернення на ринг
07:59
Фото: XSPORT
Промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Боб Арум в інтерв'ю Fight Hub TV висловився про фінансові вимоги підопічного за об'єднавчий поєдинок з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):
На мою думку, він нічого не говорив про долари. Мені здається, він мав на увазі песо (тоді грізні 500 мільйонів доларів перетворюються на 25 – XPORT)? (сміється Боб і всі журналісти) Яким буде наступний бій вирішуватиме Тайсон. Він розумний хлопець. Ф`юрі має багато можливостей за межами боксу. Коли йдеться про нього, ти робиш крок за кроком.
Якщо чесно, я оптимістично налаштований, хоч ми навіть не обговорювали з ним можливість бою з переможцем реваншу Джошуа – Усик. Сподіваюся, це буде українець. Тайсон поб'ється з Нганну і можливо в один день... Я знаю, що Ф’юрі любить тренуватися і перебувати в рингу, так що я оптимістично налаштований.
«Циганський король» не зацікавлений у реванші українця та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) – б'ються два бомжі.