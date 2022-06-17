«Він розумний хлопець». Промоутер Ф'юрі підняв на сміх Тайсона за фінансові запити за бій з Усиком

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Промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) Боб Арум в інтерв'ю Fight Hub TV висловився про фінансові вимоги підопічного за об'єднавчий поєдинок з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):



Якщо чесно, я оптимістично налаштований, хоч ми навіть не обговорювали з ним можливість бою з переможцем реваншу Джошуа – Усик. Сподіваюся, це буде українець. Тайсон поб'ється з Нганну і можливо в один день... Я знаю, що Ф’юрі любить тренуватися і перебувати в рингу, так що я оптимістично налаштований.