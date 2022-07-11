«Він здатний перемогти будь-кого». Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Джошуа

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Колишній чемпіон світу Тоні Белью в інтерв’ю iFL TV висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Віра, мабуть, не те слово. Я знаю, що він впевненій в своїй перемозі. Тут справа в тому, аби перенести все в ринг – цей майндсет, впевненість у собі та слідування плану. Легше сказати, аніж зробити.