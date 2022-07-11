Белью: «Я би не став докоряти Ф’юрі, що він не бажає битися з Усиком»
«Він здатний перемогти будь-кого». Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Джошуа
Тоні впевнений, що ще не все вирішено
14:53
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон світу Тоні Белью в інтерв’ю iFL TV висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Він більш ніж здатний перемогти будь-кого в хевівейті. У Джошуа є всі навички й антропометрія, аби перемогти будь-кого. Йому лише треба повірити в себе. Якщо він буде в найкращій формі – цього достатньо, аби перемогти будь-якого суперника. Йому треба згадати та досягти того, що він робив раніше.
Віра, мабуть, не те слово. Я знаю, що він впевненій в своїй перемозі. Тут справа в тому, аби перенести все в ринг – цей майндсет, впевненість у собі та слідування плану. Легше сказати, аніж зробити.
Нагадаємо, що з Усиком Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) готовий битися за 500 мільйонів, а з Джошуа – безкоштовно.
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