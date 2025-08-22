Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі американець Верджіл Ортіс (23-0, 21 КО) проведе бій проти свого співвітчизника Еріксона Лубіна (27-2, 19 КО). Про це повідомляє прес-служба Golden Boy.

Бій відбудеться 8 листопада на арені Dickies Arena у Форт-Ворті (Техас, США).

Ортіс вів переговори про бій із Кітом Турманом, але той 25 жовтня вийде в ринг проти Себастьяна Фундори.

Нагадаємо, що 11 травня Лубін переміг Ардріала Холмса технічним нокаутом в елімінаторі IBF.

В останньому поєдинку у лютому 2025 року Верджіл переміг Ісраїла Мадрімова одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Джарон Енніс підписав контракт на бій із Ортісом.