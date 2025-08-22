Офіційно: Ортіс проведе бій проти Лубіна на шоу у Техасі
Верджіл впреше повернеться в ринг після перемоги над Мадрімовим
11 хвилин тому
Верджіл Ортіс / Фото - DAZN
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі американець Верджіл Ортіс (23-0, 21 КО) проведе бій проти свого співвітчизника Еріксона Лубіна (27-2, 19 КО). Про це повідомляє прес-служба Golden Boy.
Бій відбудеться 8 листопада на арені Dickies Arena у Форт-Ворті (Техас, США).
Ортіс вів переговори про бій із Кітом Турманом, але той 25 жовтня вийде в ринг проти Себастьяна Фундори.
Нагадаємо, що 11 травня Лубін переміг Ардріала Холмса технічним нокаутом в елімінаторі IBF.
В останньому поєдинку у лютому 2025 року Верджіл переміг Ісраїла Мадрімова одноголосним рішенням суддів.
Раніше повідомлялося, що Джарон Енніс підписав контракт на бій із Ортісом.