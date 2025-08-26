Том Леффлер, промоутер українського боксера першої середнього дивізіону Сергія Богачука (26-2, 24 KO), для The Ring заявив, що реванш його клієнта з тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі Верджілом Ортісом (23-0, 21 КО) може не відбутися.

«Саме таке враження я й отримав. Якби вони справді хотіли реваншу, ми дуже легко могли б організувати цей бій. Сергій дав Вірджілу шанс. Він був тимчасовим чемпіоном світу WBC і дав Ортісу можливість.

Якби вони були впевнені у перемозі, або в тому, що зможуть виграти реванш, то без вагань погодилися б на нього. Але нічого страшного. Неможливо звинувачувати Ортіса в тому, що він розуміє, наскільки небезпечний Сергій у рингу.

Я думаю, це показує рівень Ортіса (прим. – вибір суперника Лубіна замість реваншу з Богачуком). Якби він був справді впевнений у своїй перемозі, він би легко погодився. Це був кандидат на бій року, і фанати точно хотіли реваншу.

Туркі Аль аш-Шейх після бою підійшов до нас і сказав, що вважає переможцем Сергія. Саме тому Сергій і отримав шанс виступити на шоу в Ер-Ріяді наприкінці минулого року. Це одна з тих ситуацій, коли відсутність реваншу не зруйнує кар’єру Богачука, адже в дивізіоні є чимало гучних імен.

Я думаю, Ортіс діє розумно, уникаючи Сергія, адже це єдиний суперник, який двічі відправив його в нокдаун. Але знову ж таки, якщо Сергій переможе Брендона Адамса, у нього буде багато інших варіантів у, мабуть, найглибшій ваговій категорії в боксі».