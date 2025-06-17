Володимир Кличко – про чергову атаку на Україну: «росія путіна веде відвертий геноцид»
Легенда боксу звернувся до світової спільноти
22 хвилини тому
Володимир Зеленський / Фото - armyinform.com.ua
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Володимир Кличко відреагував на російську атаку на Київ у ніч на 17 червня.
«Чи це той світ, в якому ми хочемо жити, незалежно від наших політичних переконань?
Вбивство невинних людей, як це сталося минулої ночі в Києві, є неприпустимим, а росія путіна веде відвертий геноцид.
Ми маємо зупинити цю реальність силою та жорсткими наслідками для агресора».
У ніч проти 17 червня росія завдала масованих ударів по Києву – відомо про 15 загиблих і близько 140 поранених.
Нагадаємо, Кличко планує повернутися на ринг заради реваншу з Ф’юрі.
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