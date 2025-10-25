Відбулася фінальна битва поглядів претендентів на титул Усика
Бій відбудеться на шоу в Лондоні
8 хвилин тому
Паркер та Вордлі / Фото - BBC
Тимчасовий чемпіон світу WBO у надважкій вазі новозеландцеь Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) та володар тимчасового титулу WBA у цьому ж дивізіоні британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) провели фінальну битву поглядів напередодні очного поєдинку.
Перед цим боксери пройшли процедуру зважування.
Бій відбудеться 25 жовтня на О2 Арені в Лондоні.
Переможець має стати претендентом на поєдинок з Олександром Усиком.
