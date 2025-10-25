Ексспаринг-партнер Усика зробив прогноз на бій Паркер – Вордлі
Бій не пройде усю дистанцію?
близько 2 годин тому
Паркер та Вордлі / Фото - Sky Sports
Відомий ританський суперважковаговик Дейв Аллен для Boxing News прокоментував майбутній поєдинок тимчасового чемпіона світу за версією WBO в його дивізіоні новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) проти володаря тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).
Аллен пророкує, що Паркер зможе здобути дострокову перемогу над Вордлі.
«Я думаю, що Паркер зупинить Вордлі. Він занадто досвідчений і занадто хороший».
Поєдинок Паркер - Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.
Нагадаємо, Паркер переважив Вордлі на офіційній церемонії зважуванні.