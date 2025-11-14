Олег Гончар

Британська рада з контролю за боксом не розслідуватиме дії судді Говарда Фостера, який зупинив бій Фабіо Вордлі з Джозефом Паркером у 11-му раунді.

Генеральний секретар BBBoC Роберт Сміт заявив Boxing Scene, що рішення про зупинку було абсолютно правильним, враховуючи пізній раунд і фізичний стан Паркера.

«Це був довгий і виснажливий бій, Паркер неодноразово отримував потужні удари й фактично не відповідав на них. Якби таке сталося в першому чи другому раунді після одного удару — це була б зовсім інша історія». Роберт Сміт

Він підкреслив, що рада не отримала жодної офіційної скарги від промоутерів, тренерів чи інших осіб, присутніх біля рингу.

Нагадаємо, раніше член Зали слави боксу заявив, що зупинка була не ідеальна.