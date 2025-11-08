Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поділився думками щодо завершення поєдинку Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Американця цитує fightnews.info:

Це була не ідеальна зупинка – таймінг трохи підвів. Але це була правильна зупинка.

Паркер би вирубився. Або в цьому раунді, або в наступному. Він був вкрай вимотаний... Він не відбивався. Перш ніж він зумів завдати пару ударів у відповідь, Вордлі завдав двадцять або тридцять ударів без відповіді.