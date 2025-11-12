Британський надважковаговик Соломон Декрес (10-1, 3 KO) висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Слова бійця наводить vringe.com:

Ніхто не зміг перемогти Усика, жоден з об'єднаних чемпіонів. Тоді як він двічі побив кожного з них. Ти просто не можеш ставити проти нього. Якби Вордлі переміг Усика, це було б справжнє диво. І знаєте, що? Це може статися. Ніколи не кажи «ніколи».

Не можна нікого недооцінювати, особливо у надважкій вазі. Ніколи не знаєш, що може статися. Я думав, що Джо Паркер домінуватиме і доведе справу до кінця. Ось що я думав перед його боєм з Вордлі. Я високо оцінював Паркера, і тепер справедливо віддатиме належне Фабіо, тому що він його переміг. Він небезпечний суперник, проти якого не можна почуватися занадто впевнено у рингу.