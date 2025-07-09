Денис Сєдашов

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19–0–1, 18 КО) поділився думкою про майбутній реванш між Олександром Усиком (23–0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22–2, 21 КО), який відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі. Слова наводить Sky Sports.

Британський боксер зізнався, що зазвичай вболіває за своїх співвітчизників, однак цього разу віддає перевагу чемпіону з України.

У дев’яти випадках із десяти я ставлю на британців — завжди хочу, щоб титули залишалися вдома. Але Усик зараз у такій формі, що виглядає просто незупинним. Складається враження, ніби він виконує якусь місію, яку ніхто не здатен зупинити. У будь-якій ситуації він знаходить шлях до перемоги. Фабіо Вордлі

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Шалені гроші: Усик уже заробив у профі-боксі понад $200 млн, а після Дюбуа сума становитиме майже $350 млн.