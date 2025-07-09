Відомий суперник Усика у разі поразки від Дюбуа
Воррен хоче втретє звести українця з Ф’юрі
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився в інтерв’ю Talk SPORT про потенційний третій поєдинок Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO):
Перші два поєдинки Усика та Ф'юрі були захоплюючими. Тож вболівальники отримали задоволення. Чому б провести цей бій ще один раз? До того ж велика кількість людей мають різні думки щодо результату цього протистояння. Я думаю, навіть якщо Усик програє наступний поєдинок (з Дюбуа), то двобій з Ф'юрі все одно буде чудовим.
Усик назвав секрет, який відрізняє його від більшості боксерів.