Михайло Цирук

Уже 19 липня один із найуспішніших українських боксерів в історії, непереможний чемпіон світу за версіями WBС, WBO та IBО у надважкій вазі Олександр Усик проведе другий у своєму житті поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа.

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За свою блискучу професійну кар’єру, у якій Усик здобув 23 перемоги (14 з них — нокаутом), він не лише вписав своє ім’я в історію українського та світового спорту, став постійним героєм новин боксу, а й зміг заробити чималі кошти. Розповідаємо, як зростали статки Усика після найбільш знакових боїв, і рахуємо, скільки загалом принесли йому виступи на професійному ринзі.

Скільки заробляють топові боксери?

Не секрет, що спортсмени найвищого рівня в боксі — зовсім не бідні люди. Наприкінці минулого року американське видання The Sportster склало рейтинг найприбутковіших боксерських поєдинків в історії, і цифри там справді вражають.

Найбільші прибутки професійний бокс приніс легендарному Флойду Мейвезеру — перші шість позицій рейтингу займають бої саме з його участю. Зустріч із зіркою UFC Конором Макгрегором принесла йому 280 млн доларів, за поєдинок з Менні Пак’яо він отримав 250 млн, а за бій із Саулем Альваресом — ще 80 млн доларів.

Які гонорари в Усика і скільки він заробив за кар’єру?

Наш Олександр Усик, звісно, заробляє не настільки шалені суми, та йому точно не доводиться скаржитися. Наприклад, за перший бій проти Ентоні Джошуа у вересні 2021 року Усик, за даними ЗМІ, заробив 13 млн доларів.

Саме поєдинок із Джошуа став фінансовим проривом для Усика. За інформацією Sportekz, до 2020 року його загальні доходи в профі не перевищували 4 млн доларів. Однак після перемоги над британцем гонорари українця стрімко зросли: за реванш у серпні 2022 року Усик отримав рекордні 35 млн доларів.

Для порівняння: до зустрічі з Джошуа максимальний гонорар Усика в першій важкій вазі становив 1 млн доларів — за бій із Тоні Беллью. У хевівейті його прибутки почали стрімко зростати: 1,5 млн доларів за поєдинок із Чаззом Візерспуном, 1,8 млн — за бій із Дереком Чісорою. Та саме після першої дуелі з Джошуа гонорари Усика більше ніколи не опускалися до колишнього рівня.

Дещо скромнішим був гонорар за перший бій проти Даніеля Дюбуа — за даними ЗМІ, Усик заробив за нього 6 млн доларів. Втім, «скромним» він здається лише у порівнянні з космічними сумами за бої з Джошуа.

Однак далі - ще більше, бо на черзі були дві битви проти Тайсона Фʼюрі. За перший поєдинок в Ер-Ріяді Усик отримав 45 млн доларів. Втім, ще більше коштував другий поєдинок з Тайсоном, після якого український боксер став багатшим на просто космічні 114 млн доларів.

Скільки ж Усик заробив загалом?

Рахуємо. До боїв із Джошуа Усик мав близько 4 млн доларів. Додамо 13 млн за перший поєдинок із британцем, 35 млн — за реванш, ще 6 млн — за перемогу над Дюбуа, а також 45 і 114 млн за поєдинки проти Фʼюрі. Усього - 217 млн доларів.

Прогноз на реванш Усик - Дюбуа

У першому поєдинку Усик-Дюбуа фатальним став 7 раунд – саме тоді Олександр Усик технічним нокаутом переміг «Динаміта» Дюбуа. Тож не дивно, що увага букмекерів зосереджена саме на цьому відрізкові бою. Офіційний спонсор поєдинку – букмекерський бренд GGBET – вважає, що найімовірніше реванш закінчиться в 7,8 чи 9 раунді (коефіцієнт 10). Шанси на виграш бою Усиком в цих раундах оцінюють коефіцієнтом 7, 18 – для Дюбуа. Чи справдяться очікування – побачимо зовсім скоро. А поки налаштовуйся на перегляд і тримай лінію боксу разом із GGBET!

Скільки коштуватиме реванш з Дюбуа?

Майбутній поєдинок із Даніелем Дюбуа буде найприбутковішим у кар’єрі Усика. Сума загального гонорару за поєдинок перевищить 200 млн доларів, з яких 132 млн отримає українець, а британцеві дістанеться 71 млн.

Солідно, чи не так? Але за цими шаленими сумами — роки важкої праці, тренувань, жертв та ризику. Усик довгий час бився за скромні гонорари, віддаючи себе рингу повністю. Кожен цент із його нинішніх мільйонів буквально зароблений потом і кров’ю.

Тож, коли дивуєтесь захмарним доходам топових спортсменів, спробуйте хоча б уявити, якої ціни їм це коштувало. І замість заздрості краще підтримайте Олександра Усика в суперпоєдинку проти Даніеля Дюбуа. І нехай уже в ніч на 19 червня вся Україна пишається своїм абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

У матеріалі використані фото Getty Images