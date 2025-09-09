Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) поділився очікуваннями від поєдинку проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), який відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні, повідомляє BoxingScene.

Вордлі високо оцінив кар’єру Паркера, зазначивши його шлях від чемпіона світу до повернення на вершину після невдач. Він підкреслив стійкість новозеландця, який здолав низку топових суперників, щоб стати обов’язковим претендентом WBO.

«Паркер — фантастичний боєць із вражаючою кар’єрою. Він пережив спад, але повернувся, нокаутуючи найкращих у надважкій вазі. Цим можна лише захоплюватися». Фабіо Вордлі

Британець пообіцяв видовищний бій, посилаючись на свої попередні поєдинки: 12-раундову війну з Фрейзером Кларком і нокаут у реванші в першому раунді. За його словами, бій із Паркером може бути як затяжним, так і швидким, але точно стане «феєрверком» завдяки агресивним стилям обох боксерів.

«Цей поєдинок не потребує гучних скандалів чи показових жестів. Наші стилі все скажуть самі — ніхто з нас не відступить». Фабіо Вордлі

Переможець поєдинку стане обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона Олександра Усика.