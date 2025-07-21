Олег Гончар

Промоутер ексчемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) Френк Воррен прокоментував ESPN поразку свого підопічного від абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Воррен високо оцінив психологічну стійкість Усика, назвавши її ключовою рисою, що визначає його як чемпіона. Він вважає, що саме цього аспекту Дюбуа варто повчитися заради нових висот.

«Усик має неймовірну психологічну стійкість. Це те, що робить його собою». Френк Воррен

За словами промоутера, Дюбуа втратив концентрацію під час бою, розслабився і поплатився за це двома нокдаунами. Воррен наголосив, що 27-річний боксер ще молодий і не був «розбитий» у рингу, а поразка стала наслідком браку ментальної витривалості.

«Дюбуа занадто розслабився, опустив руки й отримав за це. Він ще молодий, тож усе попереду. Не сказав би, що його розбили — просто двічі побував у нокдауні, і на цьому все». Френк Воррен

Френк закликав Дюбуа зосередитися на розвитку бажання перемагати та вмінні вчитися на помилках, що є ознакою справжніх бійців.

Нагадаємо, Усик розповів, завдяки якому удару переміг Дюбуа у реванші.

Дюбуа прибув на реванш з Усиком із запізненням на годину.