Денис Сєдашов

Британський боксер Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) зіткнувся з неочікуваними труднощами перед найважливішим боєм у своїй кар’єрі – реваншем проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) на стадіоні Вемблі.

За повідомленнями британських ЗМІ, у день поєдинку батько Дюбуа – Стен – влаштував вечірку в родинному будинку. Через це бійцеві довелося ненадовго залишити помешкання, оскільки він не знав більшість гостей. Більше того, акредитовані авто, якими мали користуватись організатори та команда боксера, були використані для перевезення гостей на Вемблі.

У підсумку, Дюбуа прибув на арену лише за 80 хвилин до свого виходу в ринг – на годину пізніше, ніж його суперник Усик. При вході виникли ще й затримки через супровід гостей, що посилило напруження у таборі британця.

Усик розповів, завдяки якому удару переміг Дюбуа у реванші.