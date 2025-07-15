Олег Гончар

Промоутер ексчемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та чинного чемпіона IBF у тій же вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Френк Воррен спростував чутки про неможливість поєдинку між його підопічними, повідомляє Sky Sports.

Воррен заявив, що наразі все залежить від рішення Ф’юрі, але підкреслив, що такий бій сприяв би розвитку британського боксу.

«Усе вирішуватиме Тайсон. Це чудова новина для британського боксу — вона свідчить, що спорт у країні процвітає. Подивимось, як розгортатимуться події після поєдинку Усика з Дюбуа». Френк Воррен

Нагадаємо, Дюбуа та Усик битимуться за абсолютне чемпіонство проти Усика 19 липня на стадіоні Wembley.

Раніше Ф’юрі повернувся в бокс та оголосив про третій поєдинок з Усиком, якому він раніше двічі програв. Також в ЗМІ обговорюють можливий поєдинок Тайсона проти Ентоні Джошуа.