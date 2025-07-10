Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі для Seconds Out поділився думками про можливу трилогію ексчемпіона світу у надважкій вазі британця Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO українця Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Одразу перейдемо до головної новини боксу: повернення Тайсона Ф'юрі. Що про це думаєш?

«Для мене це не сюрприз. Я думаю, він чекав на більший викуп, який тепер, очевидно, отримав. Це добре для спорту. Ф'юрі привертає увагу. Все добре. Для боксу це зовсім не погано.

На Ф'юрі, здається, справді вплинули поразки від Усика. Він сказав, що переглянув бій 250 разів і не може зрозуміти, як він програв.

«Давайте будемо відверті – він марить. Він чисто програв обидва поєдинки. Не тільки в моїх очах, але й в очах суддів. Тих, хто має значення.

Він скаржиться, бо все ще намагається переконати себе, що виграв. Але це не так. Коли ти програєш, неважливо, в бою за титул чемпіона світу чи ні, ти повинен бути мужнім. Іноді хтось просто тебе розкусив. І тут все ясно: Усик розкусив Ф'юрі.

Якщо хтось перемагає тебе двічі, це не випадковість. Усик тримає його в кишені. Він знову його переможе. Це не ядерна фізика. Все, що ти зробив один раз, ти можеш зробити вдруге. Якщо ти вже зробив це двічі, ти зробиш це знову.

Я думаю, Усик має піти на пенсію непереможеним, тому що ніхто не зможе його перемогти. Даніель Дюбуа не зможе – це мій прогноз. Тайсон Ф'юрі точно не зможе».

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.