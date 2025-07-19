Напередодні бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) звернувся до вболівальників.

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO подякував українцям за підтримку та зазначив, що саме вона надає йому сил виходити в ринг.

Дорогі українці, фанати, друзі й недруги, хто буде дивитися цей поєдинок в суботу — я хочу вам подякувати. За вашу силу, за вашу підтримку і за те, що ви мене мотивуєте. За те, що даєте силу, за те, що ви мені допомагаєте.

Я люблю кожного з вас. І, напевно, трошки більше я люблю тих, хто мене критикує, тому що це ще більше дає мені силу. Жартую, я люблю тих, хто мене підтримує. Знову жартую — я взагалі всіх люблю.

Дорогі українці, люблю вас. Слава Україні. Слава Богу за все і слава Україні!