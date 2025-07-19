Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Девід Хей поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 КО) з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться сьогодні, 19 липня. Слова наводить The Sun.

На думку Хея, Дюбуа у бою з Джошуа показав саме ту манеру, яка може створити проблеми Усику:

В останньому бою Дюбуа проти Ентоні Джошуа Даніель продемонстрував те мислення, яке потрібно, щоб перемогти Усика, а саме: не грати в довгу гру, не грати на дистанції, зайти в ближній бій, використовувати свої фізичні дані. Я думаю, що Усику доведеться провести бій свого життя, якщо в ринзі з'явиться правильна версія Дюбуа. Девід Хей

Водночас Хей визнає, що саме Усик є фаворитом:

Даніель є явним аутсайдером у цьому бою. Немає жодних причин, чому він не повинен бути аутсайдером. Я просто думаю, що все складається саме так, щоб Даніель міг проявити себе, і якщо у Дюбуа є шанс стати абсолютним чемпіоном, то це саме цей суботній вечір. Даніель Дюбуа

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року — тоді українець переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Дюбуа переважив Усика перед боєм за абсолютне чемпіонство.