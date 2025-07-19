Володимир Кириченко

Джеймс Алі Башир, колишній тренер володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), для Seconds Out поділився очікуваннями від реваншу українця з чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Головна подія цього вікенду – це поєдинок Усика проти Дюбуа, двох бійців, з якими ви добре знайомі. Щодо цього бою багато думок, а навколо точаться обговорення. Що ви думаєте щодо цього поєдинку?

«Я думаю, що це буде хороший бій, тому що Даніель Дюбуа – молодий, перспективний талант. Він належить до старої школи, для якої був актуальний такий слоган: «Він відчуває свої Cheerios» (рекламний слоган пластівців, що символізує прилив енергії – прим.).

У своїх останніх трьох боях він показав, що заслуговує на це, він тричі переміг достроково. Лише завдяки цьому імпульсу він зайшов так далеко – до поєдинку проти досвідченого ветерана Олександра Усика.

Це буде дуже динамічне протистояння стилів, і я думаю, що це бій 50 на 50 на цей момент. Є досвідчений Олександр Усик, який, можливо, йде на спад, і є молодий претендент – Даніель Дюбуа. Тож це хороше протистояння з усіх боків».

Якщо я попрошу вас спрогнозувати, як пройде бій Усика проти Дюбуа цього вікенду, що ви скажете?

«Я не дам прогноз, бо працював з обома хлопцями. Я працював з Усиком, працював з Даніелем Дюбуа. Нехай переможе найсильніший. Я просто сподіваюся, що це буде хороший бій для фанатів. Це для мене найголовніше».

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку