Володимир Кириченко

Український боксер надважкого дивізіону Віктор Вихрист (16-1, 10 КО) свій наступний поєдинок проведе 10 січня в Оберхаузені. Про це повідомляє Sport.ua.

Бій відбудеться в межах вечора боксу, який очолить бій тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) проти поляка Дамьяна Книби (17-0, 11 КО).

Вихрист вже місяць знаходиться на зборі в Гамбурзі. За інформацією видання, Віктор ще не знає, з ким боксуватиме, оскільки суперник тиждень тому повідомив, що з різних причин не зможе вийти на ринг. Організатори наразі шукають йому заміну.

Свій останній бій 33-річний Вихрист провів 10 жовтня, перемігши боснійця Бояна Честіча на шоу у Румунії.

