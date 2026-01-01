Володимир Кириченко

Колишнього чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) виписали з елітної лікарні в нігерійському Лагосі, куди його госпіталізували після участі у ДТП зі смертельним наслідком.

Цитує мерів штатів Лагос та Огун Daily Mail.

«Ентоні Джошуа було виписано з лікарні пізно ввечері (у середу), його було визнано придатним до одужання будинку, хоч і переповнено емоціями через втрату двох близьких друзів».

Джерело з оточення боксера відзначило, що Джошуа залишиться в Нігерії на кілька днів, продовживши відновлення вдома.

Аварія сталася 29 грудня на трасі Лагос-Ібадан. Позашляховик Lexus, в якому знаходився Джошуа, врізався в вантажівку, що стояла на дорозі. В результаті загинуло двоє людей – тренери Ентоні.

Раніше стало відомо, що мегафайт Ф’юрі – Джошуа скасовано.