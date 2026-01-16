Олег Гончар

Український надважковаговик Віктор Вихрист (16-1, 10 КО) і македонець Тодорче Цветков (14-3, 11 КО) пройшли зважування перед боєм, який відбудеться в суботу в межах шоу Ківіт — Джафару в Німеччині.

За даними LuckyPunch, Вихрист показав на вагах 104 кг, тоді як його суперник — 120,2 кг.

На кону поєдинку стоїть вакантний пояс чемпіона Європи за версією WBO у надважкій вазі. Організатори підтвердили, що титул буде розіграно в цій зустрічі.

Вихрист востаннє виходив на ринг у 2025 році, здобувши перемогу над досвідченим боснійцем Бояном Честічем. Цветков має солідний рекорд у Європі та вважається небезпечним опонентом через перевагу в масі й досвіді.

Раніше планувався бій Віктора 10 січня в андеркарді поєдинку тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) проти поляка Дамьяна Книби (17-1, 11 КО), але виступ українця зірвався.