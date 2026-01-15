Вихрист підтвердив, що проведе титульний бій 17 січня
Суперником українця стане македонський нокаутер
10 хвилин тому
Віктор Вихрист / Фото - Facebook
Український боксер надважкого дивізіону Віктор Вихрист (16-1, 10 КО) підтвердив, що проведе поєдинок проти македонського боксера Тодорче Цвєткова (14-3, 11 КО). Про це повідомляє YouTube-канал Діденко про бокс.
Бій пройде 17 січня. На кону поєдинку стоятиме вакантний пояс WBO Intercontinental у надважкому дивізіоні.
Планувалося, що Віктор проведе поєдинок 10 січня в андеркарді бою тимчасового чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО) проти поляка Дамьяна Книби (17-1, 11 КО), але виступ українця зірвався.
Свій останній бій 33-річний українець провів 10 жовтня, перемігши боснійця Бояна Честіча на шоу в Румунії.
