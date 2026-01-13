Вихрист проведе бій за титул WBO Intercontinental
Протистояти українцю буде представник Північної Македонії Тодорче Цвєтков
близько 2 годин тому
Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (16-1, 10 КО) проведе свій наступний поєдинок 17 січня.
Як повідомляє Fightnews.com, суперником українця стане представник Північної Македонії Тодорче Цвєтков (14-3, 11 КО). На кону бою стоятиме вакантний титул WBO Intercontinental у надважкій вазі.
Бій Вихриста в андеркарді події Кабаєл — Книба був зірваний.
