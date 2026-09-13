Раян Гарсія — про бій із Теофімо Лопесом: «Хочу об'єднати пояси»
Американський боксер висловився щодо можливого поєдинку проти володаря пояса WBA
Чемпіон світу за версією WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (28-2, 21 КО) висловив бажання провести об'єднавчий поєдинок проти володаря пояса WBA Теофімо Лопеса (23-2, 13 КО). Слова наводить MMAJunkie.
Хочу об'єднати пояси проти Теофімо. Думаю, це правильний крок. Це величезний бій. Тео — видовищний хлопець, це буде пекельне розкручування. Він також хороший боєць. Давайте зробимо це.
Раян Гарсія знищив Бенна у титульному бою на шоу в Лас-Вегасі.
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