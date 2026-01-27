Олег Гончар

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підвищила Крістіана Мбіллі від статусу тимчасового чемпіона до повноцінного володаря титулу у другій середній вазі. Рішення було оголошене під час пресконференції організації.

Пояс чемпіона WBC став вакантним після того, як рада позбавила титулу Теренс Кроуфорд через несплату обов’язкового внеску. Спочатку організація планувала визначити нового чемпіона в поєдинку між Мбіллі та Хамзою Ширазом, однак згодом відмовилася від проведення цього бою.

Під час церемонії президент WBC Маурісіо Сулейман вручив Мбіллі чемпіонський пояс, а також окрему нагороду за найкращий бій 2025 року — за поєдинок проти Лестера Мартінеса, який у WBC визнали найвидовищнішим за підсумками року.

Сулейман підкреслив, що Мбіллі тривалий час перебував у системі організації. Француз раніше володів титулом Continental Americas, провів дев’ять успішних захистів і лише після цього здобув статус тимчасового чемпіона, що й стало підставою для остаточного підвищення.

30-річний Мбіллі востаннє виходив на ринг в андеркарді бою Сауль Альварес — Кроуфорд. Поєдинок проти Мартінеса завершився нічиєю роздільним рішенням суддів, однак саме цей бій став ключовим у його чемпіонській історії.