Тимчасовий чемпіон WBC у другій середній вазі француз Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) та гватемалець Лестер Мартінес (19-0-1, 16 КО) на арені Allegiant Stadium у Лас-Вегасі (США) звели поєдинок внічию.
Бій завершився з рахунком 97-93 (Мартінес), 96-94 (Мбіллі) та 95-95.
Поєдинок відбувся в андеркарді шоу Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес.
Нагадаємо, на цьому вечері боксу українець Сергій Богачук програв у реванші американцю Брендону Адамсу.
