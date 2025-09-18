WBC санкціонувала реванш між Мбіллі та Мартінесом
Команди боксерів проведуть вільні переговори
близько 1 години тому
Мбіллі та Мартінес / Фото - Yahoo
WBC призначила реванш між тимчасовим чемпіоном організації у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі із Франції (29-0-1, 24 KO) та гватемальцем Лестером Мартінесом (19-0-1, 16 КО). Про це повідомляє пресс-служба WBC.
Повідомляється, що запит в WBC надіслала команда Мартінеса. В організації одностайно схвалили поєдинок і доручили провести вільні переговори для організації реваншу.
Попередній бій завершився нічиєю роздільним рішенням суддів – 97-93 (Мартінес), 96-94 (Мбіллі) та 95-95.
Нагадаємо, що поєдинок відбувся в андеркарді бою Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда в ніч на 14 вересня на арені Allegiant Stadium у Лас-Вегасі, США.
