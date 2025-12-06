Володимир Кириченко

Журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомив, що поєдинок володаря титулу WBC у напівлегкій вазі Стівена Фултона (23-1, 8 КО) з чемпіоном WBC у другій напівлегкій вазі ОʼШакі Фостером (23-3, 12 KO) змінить дивізіон за день до бою.

«Як щодо цієї нісенітниці – Фултон (чемпіон в 126 фунтах) перевищує вагу на 2 фунти, важить 132. Фостер важить 130, але бій тепер за вакантний тимчасовий титул WBC у вазі 135, хоча мав бути за титул Фостера в 130. Фултон отримує нагороду за те, що сильно не вклався у вагу. Що ми взагалі робимо?».

How about this nonsense -- Fulton (a 126 titlist) blows weight by 2 pounds, comes in at 132. Foster on weight at 130 but fight is now for vacant WBC interim 135 when it was supposed to be for Foster's 130. Fulton being rewarded for badly missing weight. WHAT ARE WE DOING HERE?… — Dan Rafael (@DanRafael1) December 5, 2025

Нагадаємо, вчора на зважуванні Фултон не вписався в ліміт другої напівлегкої ваги – відповідно, втратив шанси на титул WBC в цій категорії.

Поєдинок відбудеться 6 грудня в Сан-Антоніо в андеркарді бою Ісаака Круса проти Ламонта Роуча.