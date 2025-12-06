WBC виставить на кін бою Фултон – Фостер тимчасовий титул в іншому дивізіоні
Дуже цікава ситуація
близько 2 годин тому
Журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомив, що поєдинок володаря титулу WBC у напівлегкій вазі Стівена Фултона (23-1, 8 КО) з чемпіоном WBC у другій напівлегкій вазі ОʼШакі Фостером (23-3, 12 KO) змінить дивізіон за день до бою.
«Як щодо цієї нісенітниці – Фултон (чемпіон в 126 фунтах) перевищує вагу на 2 фунти, важить 132. Фостер важить 130, але бій тепер за вакантний тимчасовий титул WBC у вазі 135, хоча мав бути за титул Фостера в 130.
Фултон отримує нагороду за те, що сильно не вклався у вагу. Що ми взагалі робимо?».
Нагадаємо, вчора на зважуванні Фултон не вписався в ліміт другої напівлегкої ваги – відповідно, втратив шанси на титул WBC в цій категорії.
Поєдинок відбудеться 6 грудня в Сан-Антоніо в андеркарді бою Ісаака Круса проти Ламонта Роуча.