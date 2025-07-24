Олег Гончар

Президент WBO Густаво Олівері прокоментував ситуацію щодо титулу в надважкій вазі, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО), а також висловив захоплення його досягненнями, повідомив портал World Boxing News.

Олівері заявив, що комітет WBO збереться цього тижня, щоб обговорити подальші дії стосовно обов’язкового захисту титулу.

Глава організації підкреслив, що Усик є винятковим талантом і прикладом справжньої людини.

"Що стосується виступу Усика минулої суботи — він просто неймовірний талант свого покоління. Але найважливіше — він приклад справжньої людини. Оскільки WBO була першою організацією, яка надала йому титул, для нас велика честь мати Усика нашим чемпіоном — як у рингу, так і поза ним". Густаво Олівері

Тимчасовий титул WBO у надважкій вазі належить Джозефу Паркеру (36-3, 24 КО).

Раніше WBO зобов’язала Усика провести обов’язковий захист проти Паркера, але дозволила спочатку відбутися реваншу з Даніелем Дюбуа, який Усик виграв.

Відповідно до правил WBO, Паркер, як обов’язковий претендент, має бути наступним суперником Усика, якщо не буде подано петицію про перенесення цього бою заради іншої уніфікації.