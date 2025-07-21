Девід Гіґґінс, промоутер тимчасового володаря титулу WBO у надважкому дивізіоні новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), розповів про бажання свого клієнта битися проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) після його перемоги над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Цитує Гіґґінса Sky Sports.

«Весь світ хоче побачити, як Паркер б’ється за титул чемпіона світу. Він давно чекає на це. Він є головним претендентом. Він є обов'язковим претендентом за версією WBO. Я думаю, що буде несправедливо, якщо він не отримає шанс.

Він є претендентом №1, обов'язковим претендентом за версією WBO, і WBO зобов’язала переможця битися з Джозефом, наскільки я розумію.

Джозеф Паркер є ветераном, який бився з такими бійцями, як Джошуа, він нещодавно переміг таких боксерів, як Енді Руїс, Деонтей Вайлдер, Чжан Чжилей, Баколе. Він переміг їх усіх.

Отже, якщо Олександр Усик дійсно хоче претендувати на звання найкращого надважковаговика цієї епохи, він повинен перемогти і Джозефа Паркера. А він ще не бився з ним.

Він зовсім не боїться. Він вірить, що зможе перемогти Олександра».