Олег Гончар

Всесвітня боксерська організація (WBO) в грудні опублікувала оновлений рейтинг надважкої ваги.

Єдиний український боксер в цьому рейтингу Владислав Сіренко (22-1, 19 КО), який минулого місяця посідав 14-те місце, вилетів з нього. На це вплинула поразка від Сола Дакреса. При цьому, топ-10 залишився без змін.

Чемпіон — Фабіо Вордлі, який раніше був тимчасовим чемпіоном, але отримав основний титул після відмови від нього з-боку Олександра Усика.

Рейтинг WBO:

1. Мозес Ітаума

2. Філіп Хргович

3. Чжан Чжилей

4. Даніель Дюбуа

5. Джаред Андерсон

6. Дерек Чісора

7. Нельсон Хіса

8. Баходир Жалолов

9. Річард Торрес-молодший

10. Ентоні Джошуа