WBO виключила Сіренка з оновленого рейтингу
Ітаума продовжує залишатись основним претендентом
44 хвилини тому
Владислав Сіренко
Всесвітня боксерська організація (WBO) в грудні опублікувала оновлений рейтинг надважкої ваги.
Єдиний український боксер в цьому рейтингу Владислав Сіренко (22-1, 19 КО), який минулого місяця посідав 14-те місце, вилетів з нього. На це вплинула поразка від Сола Дакреса. При цьому, топ-10 залишився без змін.
Чемпіон — Фабіо Вордлі, який раніше був тимчасовим чемпіоном, але отримав основний титул після відмови від нього з-боку Олександра Усика.
Рейтинг WBO:
1. Мозес Ітаума
2. Філіп Хргович
3. Чжан Чжилей
4. Даніель Дюбуа
5. Джаред Андерсон
6. Дерек Чісора
7. Нельсон Хіса
8. Баходир Жалолов
9. Річард Торрес-молодший
10. Ентоні Джошуа
Поділитись