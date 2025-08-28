«План – провести ще один бій до кінця року». Сіренко – про повернення у ринг
Українцю була зроблена операція
близько 1 години тому
Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився подробицями перенесеної операції та своїми планами на майбутнє. Слова наводить Sport.ua.
Це давня травма, яка загострилася після останнього бою. Зараз у мене є час, тож вирішив пройти операцію і повністю відновитися. Конкретних дат поки назвати не можу, але орієнтовно планую повернутися в ринг ще до кінця року.
Боксер додав, що головна мета зараз — відновитися без ризику для здоров’я і бути готовим на всі 100% до наступного поєдинку. Після цього він розглядатиме можливі варіанти для серйозного бою.
29-річний українець у своєму останньому бою 19 липня зазнав першої поразки в кар’єрі, поступившись одноголосним рішенням суддів британцю Соломону Дакресу (10-0, 3 КО) в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.
