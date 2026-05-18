WhiteBIT, найбільша європейська криптобіржа за трафіком, стане частиною вечора боксу за участі Олександра Усика, у межах якого український чемпіон проведе добровільний захист титулу WBC у надважкій вазі 23 травня в Єгипті.

«Для WhiteBIT підтримка спорту – це підтримка людей, які щодня демонструють характер, витримку та переможний дух. У рингу перемогу визначають швидкість, точність і професіоналізм; у світі сучасних технологій саме ці принципи стають основою нової фінансової реальності, де люди отримують більше контролю над власними можливостями та вибором. Олександр Усик сьогодні є одним із найвпливовіших спортсменів світу та прикладом лідерства, сили волі й професіоналізму для мільйонів людей. Ми раді підтримати його напередодні чергового важливого бою», – зазначили у WhiteBIT.

У межах співпраці WhiteBIT та платформа Ready to Fight (RTF), співзасновником якої є Олександр Усик, проведуть розіграш боксерських рукавичок із підписом українського чемпіона для фанатів боксу та криптоспільноти.

Розіграш проходитиме у Instagram мережі WhiteBIT до 22 травня. Для участі користувачам потрібно згадати своє улюблене українське прислів’я та запропонувати його переклад англійською у стилі Олександра Усика. WhiteBIT та Олександр Усик спільно оберуть автора найкращого варіанту, який і стане переможцем розіграшу.

Ready to Fight – це цифрова платформа для боксерської індустрії, створена для об’єднання спортсменів, тренерів, менеджерів та інших учасників професійного боксу. Проєкт фокусується на розвитку глобальної боксерської спільноти та цифровізації індустрії.

WhiteBIT активно підтримує міжнародні спортивні ініціативи та співпрацює зі світовими спортивними брендами. Компанія є офіційним партнером світових футбольних команд FC Barcelona та Juventus, Національної збірної України з футболу, а також співпрацює з Elina Svitolina як з глобальною амбасадоркою. Через партнерства такого рівня WhiteBIT продовжує реалізовувати свою місію – сприяти глобальному впровадженню криптотехнологій у світі.