Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) прилетів до Єгипту, де проведе бій проти нідерландця Ріко Верховена. Про це повідомляє авторитетне видання The Ring.

Журналісти опублікували на своїй сторінці в соцмережі X відео, на якому український боксер разом із членами своєї команди виходить із літака.

Oleksandr Usyk has arrived in Egypt 🇪🇬



The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night ⭐



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/KqMiWEOe7H — Ring Magazine (@ringmagazine) May 17, 2026

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 23 травня у Гізі. Організатори вже розпочали монтаж тимчасової арени безпосередньо посеред пустелі на тлі єгипетських пірамід.