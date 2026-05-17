Усик разом із командою прилетів у Єгипет на поєдинок з Верховеном
Бій відбудеться 23 травня
близько 2 годин тому
Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) прилетів до Єгипту, де проведе бій проти нідерландця Ріко Верховена. Про це повідомляє авторитетне видання The Ring.
Журналісти опублікували на своїй сторінці в соцмережі X відео, на якому український боксер разом із членами своєї команди виходить із літака.
Нагадаємо, поєдинок відбудеться 23 травня у Гізі. Організатори вже розпочали монтаж тимчасової арени безпосередньо посеред пустелі на тлі єгипетських пірамід.
