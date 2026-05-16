«Побачимося у Гізі»: Усик закінчив підготовку до поєдинку в Єгипті
Поєдинок відбудеться 23 травня
близько 2 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) офіційно оголосив про закриття свого тренувального табору. Український чемпіон завершив підготовку до поєдинку проти зіркового нідерландця Ріко Верховена.
Про це боксер повідомив у своїх соціальних мережах, залишивши повідомлення для фанатів:
Тренувальний табір завершено. Побачимося у Гізі, друзі!
Нагадаємо, масштабне боксерське шоу за участю українця відбудеться вже наступної суботи, 23 травня. Історичний поєдинок прийматиме Єгипет, а сам ринг установлять у Гізі біля знаменитих стародавніх пірамід.
Сума вражає! Відомо, скільки отримає Усик за бій проти Верховена.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05