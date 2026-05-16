Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) офіційно оголосив про закриття свого тренувального табору. Український чемпіон завершив підготовку до поєдинку проти зіркового нідерландця Ріко Верховена.

Про це боксер повідомив у своїх соціальних мережах, залишивши повідомлення для фанатів:

Тренувальний табір завершено. Побачимося у Гізі, друзі! Олександр Усик

Нагадаємо, масштабне боксерське шоу за участю українця відбудеться вже наступної суботи, 23 травня. Історичний поєдинок прийматиме Єгипет, а сам ринг установлять у Гізі біля знаменитих стародавніх пірамід.

