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Світовий бокс. Тижневик

«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика

20 серпня відбудеться реванш українця та британця
Бокс Професійний бокс
15:36
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Фото: Getty Images

Спаринг-партнер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Фрейзер Кларк (1-0, 1 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив, що AJ зробив висновки після поразки від Олександра Усика (19-0, 13 KO):

Джошуа точно змінився. Він любить виклики, чи не так? І тому ти шукаєш, що було не так. Коли ти хочеш щось повернути, то спосіб твого мислення змінюється.

В дечому він той же хлопець, працьовитий. Знаєте, коли я бачу, що хтось в залі немотивований, я задам йому жару. З Ентоні нічого такого не було. Я хочу аби він помер у залі. Не сказав би, що він байдикував раніше. І тоді, коли він буде в Саудівській Аравії, і видасть свій максимум, він зможе перемогти.

Нагадаємо, що українець та британець вийшли в ринг за 2 місяці до офіційної дати поєдинку.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Ентоні Джошуа

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