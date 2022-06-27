«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика

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Спаринг-партнер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Фрейзер Кларк (1-0, 1 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив, що AJ зробив висновки після поразки від Олександра Усика (19-0, 13 KO):



В дечому він той же хлопець, працьовитий. Знаєте, коли я бачу, що хтось в залі немотивований, я задам йому жару. З Ентоні нічого такого не було. Я хочу аби він помер у залі. Не сказав би, що він байдикував раніше. І тоді, коли він буде в Саудівській Аравії, і видасть свій максимум, він зможе перемогти.