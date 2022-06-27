Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
20 серпня відбудеться реванш українця та британця
15:36
Фото: Getty Images
Спаринг-партнер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Фрейзер Кларк (1-0, 1 KO) в інтерв’ю iFL TV заявив, що AJ зробив висновки після поразки від Олександра Усика (19-0, 13 KO):
Джошуа точно змінився. Він любить виклики, чи не так? І тому ти шукаєш, що було не так. Коли ти хочеш щось повернути, то спосіб твого мислення змінюється.
В дечому він той же хлопець, працьовитий. Знаєте, коли я бачу, що хтось в залі немотивований, я задам йому жару. З Ентоні нічого такого не було. Я хочу аби він помер у залі. Не сказав би, що він байдикував раніше. І тоді, коли він буде в Саудівській Аравії, і видасть свій максимум, він зможе перемогти.
Нагадаємо, що українець та британець вийшли в ринг за 2 місяці до офіційної дати поєдинку.