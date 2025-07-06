«Я люблю своїх супреників». Усик пригадав усі свої бої з британцями
Українець згадав знакові поєдинки
близько 1 години тому
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) поділився спогадами про бої проти британських боксерів. Слова наводить DAZN.
Усі мої суперники з Великої Британії — чудові люди.
Усик пригадав поєдинок у WSB проти Джо Джойса, відзначивши, що саме Тоні Белью став для нього першим справжнім викликом.
Белью дав мені можливість. Після того бою я справді заявив про себе у Великій Британії.
Також чемпіон згадав Дерека Чісору — як чергове серйозне випробування у надважкій вазі — та дві зустрічі з Ентоні Джошуа, за які висловив вдячність.
Наостанок Усик іронічно згадав свого наступного суперника — Даніеля Дюбуа, назвавши його «Жадібним пузом», а також додав:
Я люблю Британію. Я люблю британців. І своїх суперників також.
Усик похвалив Дюбуа перед реваншем: «Він чудовий боєць».