Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) поділився спогадами про бої проти британських боксерів. Слова наводить DAZN.

Усі мої суперники з Великої Британії — чудові люди. Олександр Усик

Усик пригадав поєдинок у WSB проти Джо Джойса, відзначивши, що саме Тоні Белью став для нього першим справжнім викликом.

Белью дав мені можливість. Після того бою я справді заявив про себе у Великій Британії. Олександр Усик

Також чемпіон згадав Дерека Чісору — як чергове серйозне випробування у надважкій вазі — та дві зустрічі з Ентоні Джошуа, за які висловив вдячність.

Наостанок Усик іронічно згадав свого наступного суперника — Даніеля Дюбуа, назвавши його «Жадібним пузом», а також додав:

Я люблю Британію. Я люблю британців. І своїх суперників також. Олександр Усик

Усик похвалив Дюбуа перед реваншем: «Він чудовий боєць».