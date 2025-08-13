Топ-суперважковаговик 90-х Айк Ібеабучі для World Boxing News заявив, що хоче провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

23 серпня 52-річний нігерієць поб'ється з Ідрісом Афінні. Незважаючи на те, що для Ібеабучі це буде перший поєдинок з 1999 року, він має намір роздобути титульний бій з Усиком.

«Я поб'ю рекорд Джорджа Формана і стану найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі. Я не дозволю, щоб мені відмовили.

Моя мета – титульний бій з Олександром Усиком. Усик тримає мої пояси в теплі. Якби в мене була можливість побитися за чемпіонський титул у суперважкій вазі, то я б ніколи її не упустив і досі утримував би ці пояси. «Президенту» не відмовлять. Усик утримує пояси «Президента», і я йду за ними. Вони просто в оренді, і він має за неї заплатити. Його не зможуть захистити».