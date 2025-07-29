Володимир Кириченко

52-річний колишній боксер надважкого дивізіону нігерієць Айк Ібеабучі (20-0, 15 КО) проведе бій з Денні Вільямсом (55-33, 42 KO).

Поєдинок відбудеться 23 серпня на івенті в Лагосі, Нігерія. Про це повідомляє boxing247.com.

У 1999-му році, коли Айк мав 20 перемог (15 КО) та 0 поразок, він отримав вирок за побиття з наміром вчинити злочин та спробу сексуального насильства. Він вийшов з в'язниці у 2015 році, однак у 2016 році знову потрапив туди і остаточно опинився на свободі у 2020-му. Його визнали непідсудним через біполярний розлад.

51-річний Вільямс востаннє виходив на ринг у серпні 2023 року, коли програв Лоусону Лоїзу.

Зазначимо, Денні перемагав легендарного Майка Тайсона.

У 2004 році Віталій Кличко повинен був битися з Майком Тайсоном. Але Тайсон програв