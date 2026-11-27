Колишній чемпіон світу за версією WBA В'ячеслав Сенченко висловився щодо майбутнього повернення на ринг українського ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

На думку фахівця, 38-річний боксер здатен конкурувати з чинними володарями поясів у своєму дивізіоні та поборотися за статус абсолютного чемпіона. Слова наводить в інтерв'ю Sport.ua.

Нинішні лідери дивізіону, до якого Василь збирається повернутися, не виглядають якимись недосяжними суперниками. З тими чемпіонами, які зараз виступають у цій вазі, він може конкурувати і навіть стати абсолютним чемпіоном світу.

Не скажу, що це буде легко. Завдання непросте, але воно не виглядає нездійсненним. Особисто я вірю, що саме у цій ваговій категорії, із нинішніми чемпіонами, у Василя Ломаченка є великі шанси стати чемпіоном світу або навіть абсолютним чемпіоном.