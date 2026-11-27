«Я вірю»: Сенченко оцінив шанси Ломаченка стати абсолютним чемпіоном після повернення
Ексчемпіон світу позитивно оцінив перспективи українця
Колишній чемпіон світу за версією WBA В'ячеслав Сенченко висловився щодо майбутнього повернення на ринг українського ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
На думку фахівця, 38-річний боксер здатен конкурувати з чинними володарями поясів у своєму дивізіоні та поборотися за статус абсолютного чемпіона. Слова наводить в інтерв'ю Sport.ua.
Нинішні лідери дивізіону, до якого Василь збирається повернутися, не виглядають якимись недосяжними суперниками. З тими чемпіонами, які зараз виступають у цій вазі, він може конкурувати і навіть стати абсолютним чемпіоном світу.
Не скажу, що це буде легко. Завдання непросте, але воно не виглядає нездійсненним. Особисто я вірю, що саме у цій ваговій категорії, із нинішніми чемпіонами, у Василя Ломаченка є великі шанси стати чемпіоном світу або навіть абсолютним чемпіоном.
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