Павло Василенко

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду можуть уперше у кар'єрі зіграти в одній команді. Такий шанс з'явиться під час прощального матчу колишнього нападника збірної Аргентини Карлоса Тевеса, який запланований на 20 грудня в Буенос-Айресі.

Тевес оголосив, що Мессі візьме участь у поєдинку, та висловив упевненість, що до них приєднається й Роналду. 42-річний аргентинець виступав разом із Мессі в національній збірній, а з португальцем був одноклубником у Манчестер Юнайтед.