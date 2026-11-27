Мессі та Роналду можуть вперше зіграти в одній команді. Відомо, хто готує історичну зустріч
Футбольна мрія може стати реальністю
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду можуть уперше у кар'єрі зіграти в одній команді. Такий шанс з'явиться під час прощального матчу колишнього нападника збірної Аргентини Карлоса Тевеса, який запланований на 20 грудня в Буенос-Айресі.
Тевес оголосив, що Мессі візьме участь у поєдинку, та висловив упевненість, що до них приєднається й Роналду. 42-річний аргентинець виступав разом із Мессі в національній збірній, а з португальцем був одноклубником у Манчестер Юнайтед.
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Матч відбудеться на легендарній арені Ла Бомбонера – домашньому стадіоні Бока Хуніорс. Саме в цьому клубі Тевес розпочав професійну кар'єру, а у 2018 році повернувся до команди. Через чотири роки він завершив виступи на футбольному полі.
Мессі та Роналду неодноразово зустрічалися як суперники, зокрема під час виступів за Барселону та Реал у протистояннях Ель Класіко. Тепер уболівальники можуть побачити їх по один бік поля, якщо Тевесу вдасться переконати португальця.
Очікується, що в прощальному матчі також візьмуть участь інші відомі футболісти: італійський воротар Джанлуїджі Буффон, аргентинський півзахисник Хуан Роман Рікельме та колишній захисник збірної Англії Ріо Фердинанд.
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